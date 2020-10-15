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Хлебникова снова открестилась от пьянства 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Хлебникова снова открестилась от пьянства
Фото: Teleprogramma.pro
На днях поклонники Марины Хлебниковой, исполнительницы хита «Чашка кофею», забили тревогу: их любимица пропала со всех радаров. В соцсетях звезда не появляется уже два месяца, в свет не выходит, концертов не дает. Масла в огонь добавляли напоминания о проблемах артистки с алкоголем, ее неизлечимой болезни, трагедия с уходом из жизни ее бывшего мужа — эту историю певица очень тяжело переживал.
Марина Хлебникова выступила с официальным обращением к поклонникам. Она призналась, что никуда не пропала, не лежит, не пьет уже давно алкоголь, а спокойно занимается творчеством.
Звезда поделилась снимком со скрипкой. Поклонники заметили, что Хлебникова в прекрасной форме, и поспешили прокомментировать пост:

«Мариночка, вы всегда на высоте», «Очень рада, что у Марины все хорошо», «Марина, никто не сомневается, что вы на высоте!», «Вам не за что переживать. Ваша публика слышит вас через ваше творчество», «Вы супер», — пишут фолловеры.

Сама певица подчеркнула, что активно занимается творчеством, создает и записывает новые треки, общается с друзьями и близкими, и все у нее благополучно.
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Звёзды , Марина Хлебникова
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