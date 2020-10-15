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"Мы приехали в Москву и голодали по-страшному"

WMJ.ru
16 минут назад
44-летняя звезда «Руки вверх» рассказал о голодной юности, фанатках, звездной болезни и многом другом.
Гостем второго выпуска шоу «Ночной дожор» с Константином Ивлевым, выходящего на онлайн-платформе PREMIER, стал солист «Руки вверх» Сергей Жуков. По традиции, на ночь глядя Ивлев вместе со звездным гостем отправились в ресторан, проникли на кухню, наготовили вкусняшек и откровенно побеседовали. Сергей признался, что первое время после переезда в столицу было самым сложным.
"Мы только приехали в Москву, еще не было «Руки вверх», мы голодали по-страшному. Не было ничего жрать, ночью мы диджеили, покупали утром 2 доширака, булку хлеба и пачку сигарет. Это все, что мы могли взять".
— рассказал артист.
И вспомнил, что на свой день рождения попросил друзей не дарить подарков, а вместо этого принести продукты:
«И одна девочка принесла палку колбасы. Я в тот день для себя понял, что каждый день рождения я буду отмечать с размахом!» — поделился он.
Но годы голода сменились бешеной славой, и, как результат, — звездной болезнью. Музыкант вспомнил о своих переживаниях, когда впервые оказался на сцене перед огромной публикой:
«Первый раз, когда я вышел на большую сцену, я от ужаса был в безумном стрессе. Потому что понял, что могу управлять людьми! — признался Жуков. Однако добавил, что из-за насыщенного графика она не смогла развиться. «Было очень много концертов — по 50 в месяц — и мы не успевали просто блатовать. Мы спали с Лешей в одном номере в гостиницах! Это экономия, которая там была», — рассказал он.
Звёзды,Константин Ивлев,Сергей Жуков,
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