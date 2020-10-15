"Мы приехали в Москву и голодали по-страшному"

"Мы только приехали в Москву, еще не было «Руки вверх», мы голодали по-страшному. Не было ничего жрать, ночью мы диджеили, покупали утром 2 доширака, булку хлеба и пачку сигарет. Это все, что мы могли взять".
«И одна девочка принесла палку колбасы. Я в тот день для себя понял, что каждый день рождения я буду отмечать с размахом!» — поделился он.
«Первый раз, когда я вышел на большую сцену, я от ужаса был в безумном стрессе. Потому что понял, что могу управлять людьми! — признался Жуков. Однако добавил, что из-за насыщенного графика она не смогла развиться. «Было очень много концертов — по 50 в месяц — и мы не успевали просто блатовать. Мы спали с Лешей в одном номере в гостиницах! Это экономия, которая там была», — рассказал он.