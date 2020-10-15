"Мы приехали в Москву и голодали по-страшному"

И вспомнил, что на свой день рождения попросил друзей не дарить подарков, а вместо этого принести продукты:

Но годы голода сменились бешеной славой, и, как результат, — звездной болезнью. Музыкант вспомнил о своих переживаниях, когда впервые оказался на сцене перед огромной публикой: