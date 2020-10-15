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Хрусталев рассказал об алкоголизме 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Хрусталев рассказал об алкоголизме
Фото: Teleprogramma.pro
Ранее Дмитрий Хрусталев был рад приложиться с стаканчику чего-то крепкого, но однажды все изменилось. По признанию шоумена, он просто понял, что не может больше жить с зависимостью, которая мешает личной жизни, работе, репутации. Об этом шоумен рассказал в YouTube-шоу «А поговорить?».

«Это все постепенно приходит. Главное, понять, да, ты алкоголик. Да, я алкоголик. Это не моя вина, я не виноват, это моя беда. Алкоголь с моим организмом делает то, что я не хочу. Самое главное — это понять, что ты алкоголик», — рассказал Хрусталев.

Теперь Хрусталев считает, что бокал вина вечером — это тоже алкоголизм, только бытовой. Причем, все зависит от территории. Например, в Италии и Испании такого бы не было. А в России — это диагноз, потому что, как правило, одним бокалом не ограничивается.
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Звёзды , Дмитрий Хрусталев
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