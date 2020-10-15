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СМИ: женатого Ван Дамма подозревают в интрижке на стороне 

Стелла Шмель 1 час назад
СМИ: женатого Ван Дамма подозревают в измене
Фото: globallookpress.com
Актера Жана-Клода Ван Дамма сфотографировали в Париже с неизвестной особой. Артист прибыл на съемки проекта "Последний наемник" от Netflix.
По неподтвержденным данным, на фото дама сердца актера — девушка из Украины Алена Каверина. Ее артист встретил еще в далеком 2009 году и с тех пор поддерживает отношения.
@alenak705
Измену Ванн Дамма не удалось скрыть от супруги и, как сообщают СМИ, Жан-Клод откупился от жены трехэтажным особняком на берегу океана в Калифорнии за шесть миллионов долларов.
Пассия актера обосновалась в Бельгии. Для нее был куплен особняк, а сам артист теперь живет на две страны.
Ранее "Рамблер" писал, что Борис Моисеев рассказал о своей жизни после инсульта.
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Звёзды , Борис Моисеев , Жан-Клод Ван Дамм , Netflix
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