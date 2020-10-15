СМИ: женатого Ван Дамма подозревают в измене

По неподтвержденным данным, на фото дама сердца актера — девушка из Украины Алена Каверина. Ее артист встретил еще в далеком 2009 году и с тех пор поддерживает отношения.

@alenak705

Измену Ванн Дамма не удалось скрыть от супруги и, как сообщают СМИ, Жан-Клод откупился от жены трехэтажным особняком на берегу океана в Калифорнии за шесть миллионов долларов.

Пассия актера обосновалась в Бельгии. Для нее был куплен особняк, а сам артист теперь живет на две страны.