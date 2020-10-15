Хрусталев высказался о своей тайной свадьбе

41-летний популярный ведущий Дмитрий Хрусталев , который не любит говорить о личной жизни, дал редкое интервью, в котором прокомментировал слухи о своей тайной свадьбе с новой солисткой группы «Фабрика», 30-летней Марией Гончарук.

«По законам российской федерации мы не женаты, но мы счастливы. И это никого не должно интересовать больше. Отстаньте вы от нас! Мы счастливы, и все. Это личное дело, счастье любит тишину. Я не из тех людей, которые, как только познакомились, сразу на обложках пятнадцати псевдожурналов. Мне это неинтересно. Обручальное кольцо я ношу, но это мои пальцы — что хочу на них, то и вешаю. Мы же все живем в мире условностей и договоренностей: договорились, что вот такого вида кольцо в этой геолокации и реальности обозначает то-то и то-то. Я свою женщину называю женой. Я всех своих женщин, с которыми я жил, называл женами. Дело в том, что гражданский брак — это зарегистрированный в гражданском обществе брак. У нас путанница в определениях, не гражданский брак — это как раз сожительство. Какая разница, зарегистрировали мы брак, обвенчались или просто договорились. Но я честен, я своей женщине даю гарантию в том, что она будет счастлива в любом случае до конца жизни»,

— заявил Хрусталев в Youtube-шоу «А поговорить?».

Также ведущий объяснил, как складываются его отношения с бывшими: «Любая моя женщина, которая была со мной, спала со мной в одной кровати больше года, она гарантировано, пока я жив, не будет нуждаться. Она и ее ребенок. Но у моих предыдущих женщин нет ребенка от меня. Каждая моя женщина — это мой родной человек: у нас куча совместных воспоминаний, у нас были общие мечты. Это может быть мужская полигамия, которую ты не поймешь. Но я со всеми своими женщинами в прекрасных дружеских отношениях и приду на помощь в любоей момент».

Напомним, в прошлом году стало известно, что Дмитрий Хрусталев тайно женился на участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марие Гончарук. Сообщалось, что скромная церемония прошла в узком кругу, без лишнего внимания. Позднее телеведущий стал появлять на публике с обручальным кольцом. Хрусталев и Гончарук впервые вышли в свет в 2017 году. Друзья артиста рассказывали, что он влюбился в Марию как мальчишка: всячески баловал любимую, вместе они много путешествовали. Предложение Дмитрий сделал во время поездки за границу.

Мария Гончарук после участия в проекте Константина Меладзе стала солисткой дуэта DINAMA. Сейчас она является участницей группы «Фабрика».

До знакомства с Машей Дмитрий встречался со звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой, с которой теперь вместе ведет развлекательное шоу, а до нее — с юристом Викторией Дейчук.