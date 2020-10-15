Любовница Сергея Глушко прошла проверку на полиграфе. Она доказала, что не воровала ничего из дома звездной пары.

Недавно Наташа Королева и Тарзан оказались в центре скандала. Певица узнала, что ее муж приводил домой любовницу. Артистка заметила, что у нее пропали деньги и драгоценности. Сергей Глушко не стал отрицать своей вины. Но он заверил, что его специально охмурили. Девушкой, которую теперь обвиняют не только в близости с женатым мужчиной, но и в краже, оказалась актриса Анастасия Шульженко

Королева подала в суд на обидчицу, обвинив ее в воровстве. А когда горе любовница попыталась поговорить с Тарзаном после неприятного инцидента, танцор с ней общаться отказался. Более того, он оттолкнул ее и убежал. Девушка сильно ударилась при падении на пол. Теперь она утверждает, что у нее диагностирован ушиб ноги и сотрясение мозга. Шульженко вместе с адвокатом уже готовит иск в суд, чтобы наказать мужа Королевой за рукоприкладство.

Новый выпуск передачи «Прямой эфир» был посвящен этой теме. В студию пришла подруга девушки Мила Нова, которая является первой исполнительницей кизомбы на русском языке. Она очень популярна в Анголе, но теперь не может вернуться туда из-за скандала. На днях ей пришлось дать показания в полиции, так как именно она познакомила Анастасию и Сергея, а также находилась в квартире, когда между артистом и девушкой случилась интимная близость. При этом Мила утверждает, что это не она снимала на камеру их в полуобнаженном виде.

Когда в студию ворвалась Шульженко, то она стала кричать на Нову и назвала ее предательницей. Девушка заверила, что ее оклеветали со всех сторон. Друзья Королевой и Тарзана сказали, что звездная пара хочет, чтобы разгоревшийся скандал утих.

«Если они хотят, чтобы эта история закончилась, то пусть тогда уберут это заявление, потому что меня очерняют. Вчера я узнала, что я еще и суррогатная мать. Хотя бы посоветовались с юристом, потому что суррогатной матерью может быть женщина, у которой есть свой ребенок. Во-первых, я ни разу не рожавшая, у меня нет своего ребенка. И то два месяца она заверяет, что никогда меня не видела, а тут оказывается она сама меня готовила к суррогатному материнству. Мне кажется, она сама запуталась в своих показаниях»,

— высказалась героиня.