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«Я еще и суррогатная мать»: пассия Тарзана подловила Королеву на лжи 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Я еще и суррогатная мать»
Фото: Teleprogramma.pro
Любовница Сергея Глушко прошла проверку на полиграфе. Она доказала, что не воровала ничего из дома звездной пары.
Недавно Наташа Королева и Тарзан оказались в центре скандала. Певица узнала, что ее муж приводил домой любовницу. Артистка заметила, что у нее пропали деньги и драгоценности. Сергей Глушко не стал отрицать своей вины. Но он заверил, что его специально охмурили. Девушкой, которую теперь обвиняют не только в близости с женатым мужчиной, но и в краже, оказалась актриса Анастасия Шульженко.
Королева подала в суд на обидчицу, обвинив ее в воровстве. А когда горе любовница попыталась поговорить с Тарзаном после неприятного инцидента, танцор с ней общаться отказался. Более того, он оттолкнул ее и убежал. Девушка сильно ударилась при падении на пол. Теперь она утверждает, что у нее диагностирован ушиб ноги и сотрясение мозга. Шульженко вместе с адвокатом уже готовит иск в суд, чтобы наказать мужа Королевой за рукоприкладство.
Новый выпуск передачи «Прямой эфир» был посвящен этой теме. В студию пришла подруга девушки Мила Нова, которая является первой исполнительницей кизомбы на русском языке. Она очень популярна в Анголе, но теперь не может вернуться туда из-за скандала. На днях ей пришлось дать показания в полиции, так как именно она познакомила Анастасию и Сергея, а также находилась в квартире, когда между артистом и девушкой случилась интимная близость. При этом Мила утверждает, что это не она снимала на камеру их в полуобнаженном виде.
Когда в студию ворвалась Шульженко, то она стала кричать на Нову и назвала ее предательницей. Девушка заверила, что ее оклеветали со всех сторон. Друзья Королевой и Тарзана сказали, что звездная пара хочет, чтобы разгоревшийся скандал утих.

«Если они хотят, чтобы эта история закончилась, то пусть тогда уберут это заявление, потому что меня очерняют. Вчера я узнала, что я еще и суррогатная мать. Хотя бы посоветовались с юристом, потому что суррогатной матерью может быть женщина, у которой есть свой ребенок. Во-первых, я ни разу не рожавшая, у меня нет своего ребенка. И то два месяца она заверяет, что никогда меня не видела, а тут оказывается она сама меня готовила к суррогатному материнству. Мне кажется, она сама запуталась в своих показаниях»,

— высказалась героиня.
Когда в студию пришла двоюродная сестра Милы, то сразу ударила по голове Анастасию. Это вывело девушку из себя. Она пригрозила судом обидчице. В конце передачи две бывшие подруги прошли проверку на детекторе лжи. Выяснилось, что они ничего не воровали из дома Королевой и Тарзана. Полиграфолог Максим Коваленко отметил, что с ним Шульженко была честна. Он уверен, что она не причастна к пропаже украшений и денег. Также полиграфолог подчеркнул, что девушка познакомилась с артистом не специально и без корыстного умысла. Правда и то, что у нее была связь с Тарзаном, которая длилась больше года. Не имеет отношения к исчезновению вещей и Мила Новак. Однако выяснилось, что она возможно снимала стриптизера с любовницей.
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