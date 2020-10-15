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Волю заметили в компании несовершеннолетней красотки 

Экспресс газета 49 минут назад
Волю заметили в компании несовершеннолетней красотки
Фото: Экспресс газета
Павел Воля, до недавних пор отличавшийся примерным поведением, может оказаться в центре неприглядного скандала. Резидента «Comedy Club», примерного мужа и отца двоих детей, заметили в компании двух красоток, по слухам, занимающихся эскортом. Ко всему прочему одна из девушек оказалась несовершеннолетней.
Фото с Волей выложила у себя в «Сторис» некая Даша Иванова — ей 16 лет, хотя по внешнему виду и не скажешь. Как утверждает Telegram-канал «Курятник», девушка уже два года занимается эскортом и про нее ходит дурная слава.

«Иванова находится в черном списке сети отелей Marriott, в Москве известна по кличке «Арабская давалка», после случая с иностранцами в Base», — уточнили в Сети.

Как именно Павел оказался в компании Даши, она не сообщила. Зато во всей красе показала итог их бурного веселья, запечатлев нетрезвого юмориста, сидящим в ресторане за уставленным алкоголем столом. Подпись же гласит: «Как все закончилось».
Экспресс газета
Теперь общественность всерьез переживает за еще недавно казавшийся идеальным брак резидента «Comedy Club» и Ляйсян Утяшевой. Неужели публику ждет очередной развод в этом году, или Волю постигнет судьба Сергея Глушкой, который признался в измене, но принялся утверждать, что его соблазнили и опоили.
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