Хрусталев рассказал об алкоголизме

«Это все постепенно приходит. Главное, понять, да, ты алкоголик. Да, я алкоголик. Это не моя вина, я не виноват, это моя беда. Алкоголь с моим организмом делает то, что я не хочу. Самое главное — это понять, что ты алкоголик».