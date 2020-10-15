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Дмитрий Хрусталев рассказал об алкоголизме 

Анастасия Иванова 1 час назад
Хрусталев рассказал об алкоголизме
Фото: РИА Новости
Шоумен Дмитрий Хрусталев поделился, что раньше был рад приложиться к стаканчику чего-то горячительного. Об этом он рассказал в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».
Шоумен поделился, что в первую очередь важно признать, что есть зависимость:

«Это все постепенно приходит. Главное, понять, да, ты алкоголик. Да, я алкоголик. Это не моя вина, я не виноват, это моя беда. Алкоголь с моим организмом делает то, что я не хочу. Самое главное — это понять, что ты алкоголик».

При этом Хрусталев отметил, что бокал вина вечером — это тоже алкоголизм, только бытовой, потому что, как правило, дело одним бокалом не ограничивается.
Ранее «Рамблер» писал о том, что женатого Ван Дамма подозревают в измене.
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Звёзды , Дмитрий Хрусталев
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