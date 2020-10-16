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Лоза попросил присвоить ему звание «Заслуженный артист» 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Лоза захотел стать «Заслуженным артистом»
Фото: РИА Новости
Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что президент России Владимир Путин объявил благодарность с вручением грамоты за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Об этом сообщает РИА «Новости».
Музыкант отметил, что документы на присвоение звания для него уже были подготовлены год назад. При этом, с того момента дело не двигается.

«А так получается, что с точки зрения российской культуры ничего более грамоты я не достоин. Так и с чем меня поздравлять?»

Ранее «Рамблер» сообщал, что Борис Моисеев высказался о своей болезни.
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