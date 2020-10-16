Лоза захотел стать «Заслуженным артистом»

Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что президент России Владимир Путин объявил благодарность с вручением грамоты за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Об этом сообщает РИА «Новости».
Музыкант отметил, что документы на присвоение звания для него уже были подготовлены год назад. При этом, с того момента дело не двигается.
«А так получается, что с точки зрения российской культуры ничего более грамоты я не достоин. Так и с чем меня поздравлять?»
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