Лоза захотел стать «Заслуженным артистом»

Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что президент России Владимир Путин объявил благодарность с вручением грамоты за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Музыкант отметил, что документы на присвоение звания для него уже были подготовлены год назад. При этом, с того момента дело не двигается.