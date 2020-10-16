Владислав Пугачев — сын единственного брата Примадонны — Евгения, который скончался в 2011 году. Летом прошлого года Bладислав женился на своей возлюбленной Гузель — бухгалтере из Казани. А 14 октября племянник певицы объявил о том, что у него родилась дочь. Сегодня в Сети появилось первое фото новорожденной внучки Аллы Борисовны. По словам инсайдеров, пополнения супруги ожидали только осенью. «Но Гузель неожиданно попала в реанимацию, пролежала там месяц, и малышка родилась раньше — 3 августа. Влад очень переживал, но девочка абсолютно здорова», — говорили в окружении пары.