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В Сети появилось первое фото новорожденной внучки Пугачевой

WMJ.ru
2 часа назад
14 октября племянник Аллы Пугачевой объявил о том, что в августе у него родилась дочь. Родители опубликовали первое фото новорожденной малышки.
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Владислав Пугачев — сын единственного брата Примадонны — Евгения, который скончался в 2011 году. Летом прошлого года Bладислав женился на своей возлюбленной Гузель — бухгалтере из Казани. А 14 октября племянник певицы объявил о том, что у него родилась дочь. Сегодня в Сети появилось первое фото новорожденной внучки Аллы Борисовны. По словам инсайдеров, пополнения супруги ожидали только осенью. «Но Гузель неожиданно попала в реанимацию, пролежала там месяц, и малышка родилась раньше — 3 августа. Влад очень переживал, но девочка абсолютно здорова», — говорили в окружении пары.
Сама Гузель в беседе с изданием StarHit призналась, что о появлении на свет пятой внучки не снала даже Пугачева. Отметим, что у племянника Примадонны растет сын от предыдущих отношений. Опекунство взяла на себя сама Алла Борисовна — Владислав долгое время лечился от алкогольной зависимости и был не в состоянии заниматься воспитанием малыша.
Звёзды,Алла Пугачева,
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