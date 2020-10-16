Что известно о свадьбе Волочковой 

Анастасия Волочкова давно скрывает своего жениха. Как бы журналисты ни старались, таинственный мужчина ловко избегает объективов их камер. Общественность шутит, что Волочкова выдумала жениха или встречается с кем-то мало приметным, например, с кем-то из прислуги.

Сама балерина утверждает, что собирается выйти замуж за молодого, красивого, стройного, спортивного, богатого и щедрого мужчину. Волочковой повезло, у нее исполнилась мечта всех россиянок. Именно за такого человека хочет выйти замуж каждая девушка без исключения.

Артистка не устает говорить, что жених не выдуманный. Она показывает его, но по частям или с прикрытым лицом. Комментировать снимки можно только в фейковых аккаунтах Волочковой. В ее Инстаграме эта возможность убрана самой балериной. Посетители фейковых страниц артистки пытаются предположить, кем может являться молодой человек. Вряд ли они угадают — Волочкова давала подсказку, что он не знаменитый. И, судя по тому, что мужчина посещал людные места со своей эпатажной возлюбленной и оставался незамеченным, то он еще и мало приметный.

Есть мнение, что Волочкова встречается с Никитой Джигурдой , Бари Алибасовым и своим водителем. Эти данные не подтвердились. Остается только ждать свадьбу балерины. Она должна состояться до конца осени.

Волочкова вряд ли станет скрывать это событие. У нее уже подготовлены платья и диадема от Алены Кравец . Единственный момент — ни одно из свадебных агентств пока не отозвалось о подготовке праздника для балерины. Волочкова вряд ли бы занялась организацией сама, ведь ее свадьба будет проходить сразу не две страны.

Можно предположить, что мероприятие состоится в ближайшие выходные. Часть праздника будет проходить в Москве, а спустя буквально несколько дней испортится погода. Больше не будет золотой осени, свадебные снимки будут тусклыми из-за непогоды.