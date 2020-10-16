Появилось фото новорожденной внучки Пугачевой 

В Сети появилось фото пятой внучки Пугачевой. Девочка родилась в семье племянника примадонны. Снимок опубликован в Instagram.

14 октября племянник певицы Владислав Пугачев объявил, что в августе у него родилась дочь. Пара несколько месяцев скрывала девочку, а теперь показали ее в Сети.

Instagram

Как сообщает Wmj, появление дочери на свет ожидали осенью, но в августе супруга Владислава попала в реанимацию, а ребенок родился раньше срока.

«Влад очень переживал, но девочка абсолютно здорова», — сообщили инсайдеры.

Владислав Пугачев — сын брата певицы, который скончался в 2011 году. Детом 2019 года он женился на своей возлюбленной Гузель, которая работает бухгалтером.