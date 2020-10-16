Как отметила певица, в годы их плотного сотрудничества она была сильно увлечена музыкой.

Напомним, что Диана Гурцкая – заслуженная артистка России. Она замужем за доктором юридических наук Петром Кучеренко. В браке с ним у нее в 2007 году родился сын Константин.