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Диана Гурцкая ответила на слухи о романе с Игорем Николаевым

Teleprogramma.proиещё 2
1 час назад
Певица Диана Гурцкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» прокомментировала слухи о романе с композитором Игорем Николаевым. Именно он в свое время написал для нее знаменитый хит «Ты здесь!».
кадр из программы "Судьба человека"
Диана Гурцкая и Игорь Николаев.
«Вера Игоря Юрьевича и его поддержка сделала все, чтобы мои мечты сбылись. Игорь Юрьевич, спасибо вам за все. Я вас сильно люблю».
Как отметила певица, в годы их плотного сотрудничества она была сильно увлечена музыкой.
«У нас был такой творческий потрясающий альянс и это было здорово. Когда мы писали дуэтную песню «Ромео и Джульетта», то я почему-то его стеснялась. Там такие звучат сердечные слова. Мы пели, отвечали друг другу. На «Славянском базаре» спели этот номер. Он всегда был для меня учителем. Уважение и понимание, что он для меня сделал всегда остается в моем сердце»,
- заметила исполнительница.
Напомним, что Диана Гурцкая – заслуженная артистка России. Она замужем за доктором юридических наук Петром Кучеренко. В браке с ним у нее в 2007 году родился сын Константин.
Звёзды,Диана Гурцкая,Игорь Николаев,
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