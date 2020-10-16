Гурцкая ответила на слухи о романе с Николаевым 

«У нас был такой творческий потрясающий альянс и это было здорово. Когда мы писали дуэтную песню «Ромео и Джульетта», то я почему-то его стеснялась. Там такие звучат сердечные слова. Мы пели, отвечали друг другу. На «Славянском базаре» спели этот номер. Он всегда был для меня учителем. Уважение и понимание, что он для меня сделал всегда остается в моем сердце»