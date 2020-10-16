Гурцкая ответила на слухи о романе с Николаевым 

Певица Диана Гурцкая прояснила ситуацию после слухов о ее романе с Николаевым. Об этом она высказалась в студии программы "Судьба человека".
Игорь Николаев написал для Грудкой песню "Ты здесь!". Вместе они написали дуэтную песню о любви "Ромео и Джульетта". Певица поблагодарила Николаева за веру и поддержку, а потом прояснила ситуацию и рассказала, был ли у них роман.
«У нас был такой творческий потрясающий альянс и это было здорово. Когда мы писали дуэтную песню «Ромео и Джульетта», то я почему-то его стеснялась. Там такие звучат сердечные слова. Мы пели, отвечали друг другу. На «Славянском базаре» спели этот номер. Он всегда был для меня учителем. Уважение и понимание, что он для меня сделал всегда остается в моем сердце»
Ранее "Рамблер" сообщал, что поклонники Николаева не узнали его на новых фотографиях из-за того, что он набрал ве.