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Гурцкая ответила на слухи о романе с Николаевым 

Елизавета Назарова 1 час назад
Гурцкая ответила на слухи о романе с Николаевым
Фото: globallookpress.com
Певица Диана Гурцкая прояснила ситуацию после слухов о ее романе с Николаевым. Об этом она высказалась в студии программы "Судьба человека".
Игорь Николаев написал для Грудкой песню "Ты здесь!". Вместе они написали дуэтную песню о любви "Ромео и Джульетта". Певица поблагодарила Николаева за веру и поддержку, а потом прояснила ситуацию и рассказала, был ли у них роман.

«У нас был такой творческий потрясающий альянс и это было здорово. Когда мы писали дуэтную песню «Ромео и Джульетта», то я почему-то его стеснялась. Там такие звучат сердечные слова. Мы пели, отвечали друг другу. На «Славянском базаре» спели этот номер. Он всегда был для меня учителем. Уважение и понимание, что он для меня сделал всегда остается в моем сердце»

Ранее "Рамблер" сообщал, что поклонники Николаева не узнали его на новых фотографиях из-за того, что он набрал ве.
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Звёзды , Игорь Николаев , Диана Гурцкая
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