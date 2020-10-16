Фанаты опознали молодого жениха Волочковой 

Ролик рассказывает о женихе балерины Анастасии Волочковой, о котором стало известно совсем недавно. Анастасия долго скрывала мужчину, но в последнее время всё активнее публикует фотографии с возлюбленным, хотя, как правило, он на фото находится спиной. Волочкова рассказывала, что её мужчина обеспечен, так что фанаты артистки решили, что это зрелый мужчина. Но из последней публикации стало понятно, что жених Анастасии довольно молод. Что ещё известно о таинственном поклоннике, узнайте из ролика.