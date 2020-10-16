Кристина Асмус пожаловалась на травлю из-за коронавируса 

Актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю из-за сообщения о том, что у нее обнаружили коронавирус. Об этом артистка написала в Instagram

По словам актрисы, к ней в комментарии пришел «большой процент сумасшедших людей». Интернет-пользователи обвинили ее в том, что заявление о заболевании было якобы кем-то проплачено.

«Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! «Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим 💵 Пусть отменятся все ваши съемки, спектакли, премьеры, театр *** [к черту] закроют. Сидите минимум две недели взаперти. Не видьте ребенка. А еще подведете тысячи людей, зато заработаете». И я такая: «Да, конечно! Карта привязана к номеру!»», — пофантазировала Асмус.