Лена Миро высказалась о ситуации, после того, как Павла Волю заметили в компании незнакомой девушки. Об этом она высказалась в своем блоге.
Сначала Миро отметила, что она не верит в любовь между Волей и Утяшевой. Она добавила, что звезды уже вместе 8 лет. По ее мнению, после такого большого срока романтики в отношениях не остается.
"Спросите меня — верю ли в неземную любовь Павла к Утяшевой? Отвечу честно — чем больше публичных признаний, тем меньше искренности. Возможно, лет 8-9 назад, когда отношения комика и спортсменки лишь начинались, что-то и было там между ними", — написала Миро (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)
При этом Миро уверена, что одни фотографии девушки с нетрезвым Волей нельзя называть свидетельством об измене.
"Что, собственно, доказывает нам фото? Я вижу пьяненького мужчину, который сидит в злачном месте с девками"
Однако блогер отметила, что кадры все же говорят о том, что юморист позволяет себе ходить в злачные места и проводит время без жены и без детей.
"Павел тусит без жены, без детей. Пускает к себе за столик каких-то девок. Возможно, Воля — как Тарзан-Глушко. Как там сказала Королёва? Слишком наивный, воспитанный, не может не напоить чаем, когда девки к нему пришли?"
Ранее "Рамблер" сообщал, что Гурцкая ответила на слухи о романе с Николаевым.