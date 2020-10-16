«Павел тусит без жены, без детей»

Лена Миро высказалась о ситуации, после того, как Павла Волю заметили в компании незнакомой девушки. Об этом она высказалась в своем блоге.

Сначала Миро отметила, что она не верит в любовь между Волей и Утяшевой. Она добавила, что звезды уже вместе 8 лет. По ее мнению, после такого большого срока романтики в отношениях не остается.

"Спросите меня — верю ли в неземную любовь Павла к Утяшевой? Отвечу честно — чем больше публичных признаний, тем меньше искренности. Возможно, лет 8-9 назад, когда отношения комика и спортсменки лишь начинались, что-то и было там между ними", — написала Миро (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

При этом Миро уверена, что одни фотографии девушки с нетрезвым Волей нельзя называть свидетельством об измене.

"Что, собственно, доказывает нам фото? Я вижу пьяненького мужчину, который сидит в злачном месте с девками"

Однако блогер отметила, что кадры все же говорят о том, что юморист позволяет себе ходить в злачные места и проводит время без жены и без детей.