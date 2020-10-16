Александра Чвикова, более известная под псевдонимом Алекса, экс-участница «Фабрика звезд» и бывшая рэпера Тимати , три недели назад хвасталась в своем микроблоге помолвочным кольцом от возлюбленного фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. К сообщению о том, что она сказала заветное «Да» прилагалось фото сверкающего кольца.

Как пишут СМИ, судя по всему, в паре наступил разлад, так как из Instagram Алексы пропали и фото кольца, и все романтические фотографии с женихом. В свою очередь, на странице Вячеслава все снимки на месте, включая и совместные тренировки с певицей.

Роман Алексы с Дайчевым далеко не всем пришелся по душе, так как было известно, что мужчина ушел от беременной девушки ради певицы. Александра Сивкова в июле родила малыша, Вячеслав присутствовал на родах.

В своем микроблоге бывшая супруга Вячеслава писала, что о полноценной семье они заговорили еще в 2019 году. Она перенесла операцию, получила предложение руки и сердца от Дайчева, в октябре забеременела, а в апреле он от нее ушел.

«Я пишу это все, потому что ситуация вышла на всеобщее обозрение и против моей воли. Я никогда бы не позволила себе вытащить все белье наружу из уважения в первую очередь к себе! Мой мир разрушился», — делилась с подписчиками Сивкова.

Пока не ясно, что же случилось между Алексой и Вячеславом, так как они не комментируют ситуацию. Многие связали случившееся с тем, что бывший возлюбленный Чивковой — Тимати — стал новым участником шоу «Холостяк». Хотя не очень понятно, как взаимосвязаны два этих события, ведь роман рэпера и Алексы закончился много лет назад.

Алекса с самого начала отношений с Дайчевым не скрывала их романа, несмотря на то, что далеко не все его одобряли. Она делилась романтичными фотографиями и признавалась любимому в теплых чувствах.