5 звезд, которые разрушили карьеру своими руками

Запрещенные вещества, разгульный образ жизни, необдуманные слова и поступки — вот далеко не полный список причин, из-за которых эти звезды пропали с радаров.

В 2019 году как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что Бритни Спирс находится на грани завершения музыкальной карьеры. Нельзя сказать, что в последнее время звезда часто радовала фанатов новыми треками, но настолько радикального решения никто не ожидал. Психическое здоровье певицы, а вместе с ним и карьеру Бритни разрушили токсичные отношения с экс-супругом Кевином Федерлайном, употребление запрещенных веществ и последующие юридические трудности в опеке над собственными детьми.

На сегодняшний день фактически все решения за певицу принимает ее отец — до такой степени, что артистка даже не может выйти замуж или родить без его ведома.

Линдси стала настоящей звездой в возрасте 11 лет, сыграв сразу двух девочек-близняшек в комедии «Ловушка для родителей». Критики прочили ей невероятную карьеру, но девушка пошла по другому пути. Вместо новых ролей Линдси все чаще «радовала» поклонников скандалами со своим участием.

В СМИ регулярно попадала информация о том, как рыжеволосая красотка срывает съемки, а она тем временем не вылезала с безумных вечеринок, после которых садилась за руль в нетрезвом состоянии. В конце концов Лохан отправилась в рехаб, из которого вышла не звездой мирового масштаба, а очередной светской скандалисткой без особого рода деятельности.

Сами Насери

Карьера этого французского актера пошла на взлет, когда он снялся фильме «Такси». Образ брутального парня с блестящим чувством юмора пришелся по душе многим кинозрителям, а сам актер "подцепил" звездную болезнь. Подобно своему экранному герою он все чаще оказывался втянутым в скандалы и в итоге нажил проблемы с законом, что окончательно разрушило его репутацию и карьеру. Недавно актер дал откровенное интервью и признал, что хотел бы повернуть время вспять.

«Я принял твердое решение: больше никаких трагедий, тюрем. Жизнь такая короткая, надо успеть прожить свое счастье. Жаль только, что, когда начинаешь это понимать, в тебя уже мало кто верит», — заявил Сами.

После выхода в прокат фильма «Трансформеры» Меган Фокс проснулась знаменитой на весь мир. В фильме исполнила роль сексуальной подружки главного героя, Микаэлы. Голливудские критики видели в эффектной брюнетке мощный потенциал, мужские журналы называли ее самой желанной женщиной планеты, но популярность звезды сошла на нет в одночасье — и случилось это после неосторожно сказанных слов.

В одном из интервью Меган неудачно пошутила, сравнив режиссера «Трансформеров» с Наполеоном и Гитлером. После этого инцидента актриса лишилась контракта с создателями нашумевшей ленты и перестала получать другие яркие роли.

Шайа ЛаБаф

Еще одна звезда «Трансформеров» в нашем списке — Шайа ЛаБаф. В 2005 году он напал на своего соседа, в 2007-м попытался совершить кражу в супермаркете, а потом и вовсе вышел из-под контроля. Несколько раз его арестовывали за пьяные драки, вождение в нетрезвом виде и непристойное поведение в общественных местах.

Суд отправил актера на принудительное лечение от алкогольной зависимости, и он практически расправился с пагубными привычками, но в начале 2020 года разгорелся очередной скандал. В ходе вручения наград кинопремии «Оскар» ЛаБаф посмеялся над коллегой с синдромом Дауна, после чего вновь стал объектом всеобщей ненависти.