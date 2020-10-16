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«Топалов ходит по тонкому льду» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
«Топалов ходит по тонкому льду»
Фото: Globallookpress.com
Светская львица Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» призвала телеведущую Регину Тодоренко внимательнее присмотреться к мужу музыканту Владу Топалову.
Поводом послужили активные лайки, которые певец адресует телеведущей Настасьи Самбурской, размещающей откровенные снимки в социальных сетях. К примеру, он не прошел мимо фотографии, где Самбурская собрала в корсет свой шикарный бюст.
Сама Тодоренко, судя по всему, на эти фотографии закрывает глаза, но общественность, что называется, бдит и видит, что происходит.

«Топалов ходит по тонкому льду! Регина, ау!»

Ранее Влад Топалов уже был замечен в флирте с другими девушками. Например, часть его поклонников уверена, что у него роман с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных. Они, как известно, вместе выступают на шоу «Ледниковый период». Причем в первом выпуске проекта даже слегка поцеловались. Снимки с фигуристкой в соцсетях он в последние месяцы размещает даже чаще, чем с любимой женой.
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Звёзды , Елена Ильиных , Влад Топалов , Ксения Собчак , Регина Тодоренко , Настасья Самбурская
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