Поводом послужили активные лайки, которые певец адресует телеведущей Настасьи Самбурской , размещающей откровенные снимки в социальных сетях. К примеру, он не прошел мимо фотографии, где Самбурская собрала в корсет свой шикарный бюст.

Сама Тодоренко, судя по всему, на эти фотографии закрывает глаза, но общественность, что называется, бдит и видит, что происходит.

«Топалов ходит по тонкому льду! Регина, ау!»