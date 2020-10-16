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Звезды запустили флешмоб ради борьбы с раком 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Знаменитости стали массово публиковать в своих социальных сетях снимки в нижнем белье розового цвета. Таким образом девушки приняли участие в благотворительной акции по борьбе с раком. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Модели, певицы и актрисы снимались в комплекте бренда Kit Undergarments. Именно эта марка запустила акцию, согласно условиям которой, калифорнийский онкологический центр Women’s Cancer Research Foundation будет получать от компании по одному доллару за каждый опубликованный в соцсетях пост с хештегом #kitstokickcancer. также в фонд будут направлены пять процентов от всех продаж компании за октябрь.
Известно, что Women’s Cancer Research помогает ученым, профессорам и медицинским работникам, которые проводят исследования с целью разработки более эффективных методов ранней диагностики, лечения и профилактики рака у женщин.
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