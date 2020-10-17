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Мартиросян высказался о скандале вокруг Воли 

Вечерняя Москва и ещё 7 3 часа назад
Мартиросян высказался о скандале вокруг Воли
Фото: Вечерняя Москва
Информация о том, что шоумен и комик Павел Воля изменяет своей супруге, гимнастке Ляйсан Утяшевой с эскортницами, не соответствует действительности. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил близкий друг ведущего, художественный руководитель и резидент шоу Comedy Club Гарик Мартиросян.
По его мнению, в СМИ специально «раздувают скандал» вокруг этой истории.

— Я с Пашей все время на связи, и если в их семье был бы какой-то разлад, он бы мне первому сказал, — заметил Мартиросян. — Но у них с Ляйсан, слава богу, все хорошо. А то, что пишет желтая пресса, — всего лишь вымысел.

Усомнился Гарик и в подлинности снимков, на которых якобы шоумен запечатлен в компании с неизвестными дамами. По мнению Мартиросяна, злопыхатели использовали фотошоп, чтобы затем поместить снимок в Сеть и «раздуть скандал».
Ранее в интернете появился снимок резидента Comedy Club Павла Воли, который выложила в Сеть неизвестная девушка.
Опубликованное фото, размещенное незнакомкой, бросило тень сомнения на репутацию Павла как примерного отца и супруга.
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Звёзды , Павел Воля , Гарик Мартиросян
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