Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» призвала телеведущую Регину Тодоренко внимательнее присмотреться к супругу, певцу Владу Топалову. Поводом послужили активные лайки, которые певец ставит актрисе Настасье Самбурской, публикующей соблазнительные снимки в соцсетях. Например, Влад оценил снимок Настасьи, на котором она предстала в образе роковой красавицы в корсете.
"Топалов ходит по тонкому льду! Регина, ау!", — написала Собчак
Супруга Топалова публично никак не реагирует на такие "звоночки".
При этом ранее Топалова уже подозревали во флирте с другими девушками, а фанаты уверены, что у него роман с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных, с которой он выступает на шоу «Ледниковый период». Фото с фигуристкой в соцсетях он размещает даже чаще, чем с женой.
Ранее "Рамблер" сообщал, как известная писательница прокомментировала поведение самой Ксении.