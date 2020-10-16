Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«Топалов ходит по тонкому льду»: Собчак предупредила Тодоренко 

Диана Товсепова 2 часа назад
Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» призвала телеведущую Регину Тодоренко внимательнее присмотреться к супругу, певцу Владу Топалову. Поводом послужили активные лайки, которые певец ставит актрисе Настасье Самбурской, публикующей соблазнительные снимки в соцсетях. Например, Влад оценил снимок Настасьи, на котором она предстала в образе роковой красавицы в корсете.

"Топалов ходит по тонкому льду! Регина, ау!", — написала Собчак

Супруга Топалова публично никак не реагирует на такие "звоночки".
При этом ранее Топалова уже подозревали во флирте с другими девушками, а фанаты уверены, что у него роман с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных, с которой он выступает на шоу «Ледниковый период». Фото с фигуристкой в соцсетях он размещает даже чаще, чем с женой.
Ранее "Рамблер" сообщал, как известная писательница прокомментировала поведение самой Ксении.
Звёзды , Видео , Елена Ильиных , Влад Топалов , Ксения Собчак , Регина Тодоренко , Настасья Самбурская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Брюки добавили неряшливости»: Навка в неоднозначном зеленом наряде нарвалась на…
«Брюки добавили неряшливости»: Навка в неоднозначном зеленом наряде нарвалась на…
Голые студентки сфотографировались с коровами
Голые студентки сфотографировались с коровами
Хрусталев рассказал об алкоголизме
Хрусталев рассказал об алкоголизме
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Фанаты опознали молодого жениха Волочковой
03:09
Фанаты опознали молодого жениха Волочковой
Звёзды Любовь
Борис Моисеев рассказал, что с ним происходит
02:29
Борис Моисеев рассказал, что с ним происходит
Звёзды Здоровье
Бабуля спасла шампанское, пожертвовав внуком
00:15
Бабуля спасла шампанское, пожертвовав внуком
Дети
Диетологи раскрыли, какая печень самая полезная
02:44
Диетологи раскрыли, какая печень самая полезная
Еда Здоровье
Пугачева стала бабушкой в пятый раз
02:23
Пугачева стала бабушкой в пятый раз
Звёзды Дети
Россиян научили покупать муку
02:30
Россиян научили покупать муку
Еда
Почему на самом деле Меньшова развелась с мужем
03:12
Почему на самом деле Меньшова развелась с мужем
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение