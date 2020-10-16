Алекса бросила жениха, которого увела у беременной

Александра Чвикова, известная российским слушателям под псевдонимом Алекса, экс-участница «Фабрики звезд» и бывшая возлюбленная рэпера Тимати , три недели назад показывала в своих соцсетях помолвочное кольцо от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева.

Сейчас же, в Сми заметили, что из Instagram Алексы пропали и фото кольца, и все фотографии с женихом. Многие решили, что в паре разлад.

Интересно, что мало кому пришелся по душе роман Алексы с Дайчевым, потому как известно, что ради певицы Вячеслав ушел от своей беременной девушки, которая родила ему малыша в июле этого года.

Мать ребенка Дайчева рассказывала, что она получила предложение руки и сердца от Дайчева, в октябре забеременела, а в апреле он от нее ушел.

«Я пишу это все, потому что ситуация вышла на всеобщее обозрение и против моей воли. Я никогда бы не позволила себе вытащить все белье наружу из уважения в первую очередь к себе! Мой мир разрушился», — призналась в своем Instagram Сивкова.