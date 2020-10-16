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«Она уже одной ногой в могиле»: Ангелина Вовк назвала Лидию Федосееву-Шукшину сумасшедшей 

Teleprogramma.pro и ещё 1 16 октября 2020
«Одной ногой в могиле»: Вовк разнесла Федосееву-Шукшину
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая Ангелина Вовк в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ нелестно отозвалась об актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она не верит, что у нее настоящие чувства с продюсером группы «На-на» Бари Алибасовым.

«Да какая там любовь. Мне вот тоже приписывают романы. Я же не сумасшедшая, как эта Федосеева-Шукшина. Она уже одной ногой в могиле, но придумал какой-то секс себе», — Ангелина Вовк

Сама актриса сейчас очень довольна жизнью. Она вернула себе квартиру за 10 миллионов рублей, которая оказалась в собственности Алибасова. Он, как известно, позже переписал ее на своего помощника Сергея Моцаря.

«Я не знаю счастлива я или нет. Не понимаю, как это случилось. Зачем он сделал такой подарок себе и Моцарю? Слава богу все разрешилось», — заявила она.

Напомним, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина в браке почти два года. Многие не верят, что у них искренние чувства друг к другу.
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Звёзды , Сергей Моцарь , Лидия Федосеева-шукшина , Ангелина Вовк , НТВ
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