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«Уже скоро!»: Пресняков объявил о приближающемся пополнении в семье 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Пресняков объявил о приближающемся пополнении
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Наталья Подольскаянаходится на позднем сроке беременности. Пополнение в семье артистки и ее мужа, Владимира Преснякова — младшего, ожидается в ближайшее время. И глава семейства пребывает в нервном ожидании. Он разместил у себя в микроблоге снимок с женой и сыном и объявил:

«Еще нет, но уже скоро!»

— сообщил артист в Instagram.
@presnyakovvladimir
Подписчики поддерживают будущего многодетного отца и успокаивают, что все будет хорошо. Некоторые до сих пор выражают надежду, что на свет у Владимира и Натальи появится девочка — ведь они так хотели дочь.
Напомним, Пресняков и Подольская воспитывают общего ребенка, 4-летнего сына Арсения. Кроме того, от отношений с Кристиной Орбакайте у музыканта есть 29-летний наследник Никита. .
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Звёзды , Кристина Орбакайте , Владимир Пресняков
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