Гурцкая прокомментировала слухи о романе с Николаевым

42-летняя певица рассказала о взаимоотношениях с композитором, выразив ему любовь и благодарность.

Игорь Николаев сыграл судьбоносную роль в жизни Дианы Гурцкой . Именно он поддержал артистку в один из самых сложных периодов ее жизни и помог ей прославиться. В эфире программы « Судьба человека » на телеканале Россия 1 Гурцкая впервые прокомментировала слухи о романе, который общественность приписывалa им с Николаевым.

«Я была настолько увлечена музыкой, у нас был творческий потрясающий альянс, и это было здорово. Я помню, когда мы записывали дуэтом песню «Ромео и Джульетта», я почему-то стеснялась — там такие душевные, сердечные слова были! С этим номером, как я помню, мы выступали на «Славянском базаре». Да, было стеснение, потому что Игорь Юрьевич всегда являлся для меня учителем. Все, что он сделал для меня, навсегда остается в моем сердце. Игорь Юрьевич, я вас очень люблю! Спасибо вам за все!» — призналась Диана.

Напомним, что когда певица только-только набирала популярность, часть слушателей обвинила ее во лжи, считая, что Диана использует проблемы со зрением, чтобы привлечь к себе внимание. Тогда тоже Николаев не остался в стороне и поддержал артистку и ее семью.

«Одно время я обижался на то, что люди считали слепоту сестры пиар-ходом и думал, как же так? Меня это сводило с ума! Но великий учитель Дианы — Игорь Николаев успокоил меня, сказав, что Диана настолько естественна на сцене, что люди сомневаются! Ведь слепой человек часто выдает себя, а уличить сестру невозможно!» — разоткровенничался брат певицы Роберт.