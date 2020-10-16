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Диана Гурцкая прокомментировала слухи о романе с Игорем Николаевым 

WMJ.ru 2 часа назад
Гурцкая прокомментировала слухи о романе с Николаевым
Фото: @diana.gurtskaya.official
42-летняя певица рассказала о взаимоотношениях с композитором, выразив ему любовь и благодарность.
Игорь Николаев сыграл судьбоносную роль в жизни Дианы Гурцкой. Именно он поддержал артистку в один из самых сложных периодов ее жизни и помог ей прославиться. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале Россия 1 Гурцкая впервые прокомментировала слухи о романе, который общественность приписывалa им с Николаевым.
«Я была настолько увлечена музыкой, у нас был творческий потрясающий альянс, и это было здорово. Я помню, когда мы записывали дуэтом песню «Ромео и Джульетта», я почему-то стеснялась — там такие душевные, сердечные слова были! С этим номером, как я помню, мы выступали на «Славянском базаре». Да, было стеснение, потому что Игорь Юрьевич всегда являлся для меня учителем. Все, что он сделал для меня, навсегда остается в моем сердце. Игорь Юрьевич, я вас очень люблю! Спасибо вам за все!» — призналась Диана.
Напомним, что когда певица только-только набирала популярность, часть слушателей обвинила ее во лжи, считая, что Диана использует проблемы со зрением, чтобы привлечь к себе внимание. Тогда тоже Николаев не остался в стороне и поддержал артистку и ее семью.
«Одно время я обижался на то, что люди считали слепоту сестры пиар-ходом и думал, как же так? Меня это сводило с ума! Но великий учитель Дианы — Игорь Николаев успокоил меня, сказав, что Диана настолько естественна на сцене, что люди сомневаются! Ведь слепой человек часто выдает себя, а уличить сестру невозможно!» — разоткровенничался брат певицы Роберт.
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Звёзды , Игорь Николаев , Диана Гурцкая
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