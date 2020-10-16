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Петросян раскрыл правду о скором пополнении в семье 

Слово и Дело 2 часа назад
Петросян раскрыл правду о скором пополнении в семье
Фото: Слово и Дело
Домыслы о второй беременности Татьяны Брухуновой появились после того, как жена юмориста в Instagram опубликовала фото, на котором подписчики разглядели округлившийся живот. Пользователи Сети решили, что пара вновь готовится к пополнению в семье и скрывает интересное положение Брухуновой, как во время ее первой беременности.
Информацию прокомментировал сам 75-летний Евгений Петросян. Юморист опроверг слухи об очередной беременности супруги.

"Она (информация, — прим. ред.) не соответствует действительности. Сенсации нет. Это утка", — сообщил собеседник ФАН.

О рождении сына Вагана официально сообщил сам Петросян, опубликовав на свой юбилей снимок с наследников в Instagram. Пара скрывала рождение ребенка около пяти месяцев.
Пользователи Сети тогда заподозрили, что супруги воспользовались помощью суррогатной матери, однако Татьяна Брухунова в соцсети заявила, что выносила ребенка сама. По ее словам, они не распространялись о скором пополнении, потому что не хотели привлекать лишнее внимание публики.
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