Муж блогерши за день «сгорел» из-за коронавируса 

Муж популярной украинской блогерши Софии Стужук ушел из жизни из-за осложнений, которые вызвал коронавирус.

«Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало», — написала блогерша в инстаграме.

@sofia_stuzhuk

Так, в начале октября блогерша с 35-летним мужем Дмитрием и тремя маленькими детьми отдыхала в Турции. Именно там Дмитрий и подхватил заразу.

«Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером, рассказал он в своем Instagram за день до смерти.

По возвращению с отдыха Дмитрий все же сдал анализы и тест на COVID-19 оказался положительным, однако от госпитализации он отказался:

«Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое…

Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат».

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Дмитрий рассказал, что считает вирус не обычной пневмонией, а чем-то гораздо более страшным:

«Вообще я понял, что сам по себе вирус ужасный, это не обычная пневмония. Хочу, чтобы скептики не думали, что это какая-то выдумка, ведь вирус действительно очень страшный», — поделился Дмитрий.

Через некоторое время состояние Дмитрия резко ухудшилось и его экстренно госпитализировали. О дальнейших событиях в своем Instagram рассказывала его жена.

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Оказалось, что у Дмитрия было больное сердце, а позже отказали почки. Мужчина пережил клиническую смерть. Врачам удалось лишь ненадолго вернуть его к жизни. Сердце 35-летнего с виду здорового мужчины не выдержало.

София осталась одна с тремя детьми, а пять миллионов подписчиков девушки искренне шокированы произошедшим и просят ее собраться с силами.