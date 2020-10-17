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«Не переношу детей звезд» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Не переношу детей звезд»
Фото: Teleprogramma.pro
Артист балета Николай Цискаридзе призвал, как можно скорее начать лечить тридцатилетнюю дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяну Плаксину. По его словам, он прекрасно знаком с исполнительницей и любит ее. Артист понимает, что ее наследнице требуется помощь.

«Я пришел в большое искусство с улицы, я не династический ребенок, поэтому не переношу детей звезд. Во всяком случае до тех пор, пока они не заслужат моего уважения, чтобы я обратил на них внимание».

Как отметил Цискаридзе, он привык обращать внимание только на слова выдающихся людей. Он прекрасно знает, как нелегко сегодня стать знаменитым. По словам артиста балета, к словам Плаксиной, адресованных матери, серьезно относиться не стоит. При этом он добавил, что ему девушку жалко и ее требуется начать, как можно скорее лечить, сообщает «Собеседник».
Напомним, что полгода назад Татьяна Плаксина на всю страну опозорила мать, обвинив в истязательствах. После этого девушка уехала жить в США к своему отцу. Там ее уже несколько раз видели на улицах в неадекватном состоянии. Возможно, она употребляет наркотики.
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Звёзды , Николай Цискаридзе , Любовь Успенская , ИД "Собеседник"
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