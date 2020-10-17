"Прилучный сейчас счастлив, а я – нет!"

– Я уже все пережила. Теперь у меня все супер! – говорит Агата. – У меня были даже не страдания, а находка себя. Я поняла, что надо полюбить того человека, который приносит тебе страдания, и сказать: «Спасибо, учитель».
– Я знаю, что у Павла все хорошо: он счастлив, – говорит актриса. – Я тоже начала новую жизнь. Но любовь ещё не встретила.
– Они общались, общаются и будут общаться с Павлом, – говорит Муцениеце. – Отец и мать – это самое главное, что есть в жизни ребенка. Я стараюсь детей активно развивать. Они ходят на тхэквондо, гимнастику, учат английский и французский. Свободного времени у них нет!