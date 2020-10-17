Сын Сафронова осудил безответственных звезд

На днях было установено рекородное количество заболевших коронавирусом за все время эпидемии в России: за сутки было выявлено более 15 тысяч новых случаев COVID-19. Власти и СМИ непрерывно призывают граждан соблюдать меры осторожности - носить маски и перчатки, держать дистанцию в 1,5-2 метра от окружающих, а также регулярно дезинфицировать руки. Однако, все попытки призвать россиян к ответственности разбиваются о звездный авторитет знаменитостей, активно посещающих массовые мероприятия и пренебрегающих масками. На праздниках артисты крепко целуются, обнимаются и постят селфи с «коллегами» по цеху в своих Instagram.