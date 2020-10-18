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Кристина Асмус раскрыла симптомы болезни после заражения коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Асмус раскрыла симптомы после заражения коронавирусом
Фото: Lenta.ru
Актриса Кристина Асмус раскрыла симптомы болезни после заражения коронавирусом. О своем самочувствии она написала в Instagram.
Актриса поделилась, что находится в самоизоляции уже неделю.

«Температура все еще есть. Не 39, слава богу, но уже устала. Кашель, слабость невыносимая, тело ломит, и голова часто болит»,

— отметила она.
По словам актрисы, из-за болезни у нее пропали вкус и обоняние, а также ухудшился аппетит.

«И неважно, что есть, все такое одинаковое. Для меня это очень необычно. Пожрать я люблю. Даже при высокой температуре и отравлениях у меня всегда раньше был аппетит. Сейчас прям заставляю себя»,

— призналась Асмус. Она выразила надежду, что эти симптомы пропадут, однако вспомнила, что у некоторых переболевших обоняние и вкус возвращались через несколько месяцев.
О заражении коронавирусом актриса впервые рассказала 14 октября. Асмус сообщила, что у нее три дня держалась температура выше 39 градусов, красное горло, кашель, ломота во всем теле и головная боль.
Позднее артистка пожаловалась на травлю. Интернет-пользователи обвинили ее в том, что заявление о заболевании было якобы кем-то проплачено.
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