Асмус раскрыла симптомы после заражения коронавирусом

Актриса Кристина Асмус раскрыла симптомы болезни после заражения коронавирусом. О своем самочувствии она написала в Instagram

Актриса поделилась, что находится в самоизоляции уже неделю.

«Температура все еще есть. Не 39, слава богу, но уже устала. Кашель, слабость невыносимая, тело ломит, и голова часто болит»,

— отметила она.

По словам актрисы, из-за болезни у нее пропали вкус и обоняние, а также ухудшился аппетит.

«И неважно, что есть, все такое одинаковое. Для меня это очень необычно. Пожрать я люблю. Даже при высокой температуре и отравлениях у меня всегда раньше был аппетит. Сейчас прям заставляю себя»,

— призналась Асмус. Она выразила надежду, что эти симптомы пропадут, однако вспомнила, что у некоторых переболевших обоняние и вкус возвращались через несколько месяцев.

О заражении коронавирусом актриса впервые рассказала 14 октября. Асмус сообщила, что у нее три дня держалась температура выше 39 градусов, красное горло, кашель, ломота во всем теле и головная боль.