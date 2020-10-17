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«Смотрите в свои трусы»: Рудова категорично ответила хейтерам 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Смотрите в свои трусы»
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Рудова постоянно радует своих фанатов
откровенными снимками. То она в дерзком платье, то в бикини на тонких тесемках. Блондинка с удовольствием демонстрирует свою точеную фигуру, но при этом попадает под шквал критики. В своем Instagram, в котором, к слову, более четырех миллионов подписчиков, Рудова ответилавсем тем, кто изливает яд в комментариях к ее публикациям.
«Люди отвыкли отвечать за свои слова, трусы, прячущиеся за закрытыми аккаунтами и левыми страницами, а иногда и совсем отшибленные со своих, но таких ужасных… Очень часто пишут «отцы» ужасные пошлости и «счастливые мамочки» омерзительные оскорбления, заходишь к ним, а папочка на руках детишек нянькает, или мамочка с цветочком в руках и лялькой под боком… спрашивается, что ж вы такие счастливые к нам «ущербным» по вашим словам, лезете… Я решаю, что мне делать и как мне жить. Смотрите в свои трусы и следите за своими жизнями», — написала Рудова
По мнению актрисы, понятия чести и достоинства давно не существует. Многие комментаторы согласились с Натальей.
«Полностью с вами согласна! Не слушайте никого!», — писали пользователи Сети.
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Звёзды , Наталья Рудова
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