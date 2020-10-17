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«Смотрите в свои трусы»: Рудова ответила недоброжелателям 

Полина Алферова 42 минуты назад
«Смотрите в свои трусы»
Фото: @rudovanata
Поклонники актрисы Натальи Рудовой («Татьянин день», «Любовь в городе ангелов») знают о ее любви к соблазнительным снимкам. Наталья любит подчеркивать свою фигуру купальниками и облегающими платьями. Однако далеко не всем ее подписчикам нравится такая демонстрация себя. В результате некоторые из них вовсю обвиняют актрису в нескромности. Наталья устала от едких комментариев и жестко ответила недовольным.
«Сижу и думаю, как же деградирует общество, с появлением соц сетей, любой несчастный может написать кучу говна успешному человеку дабы хоть как-то оправдать неудовлетворенность своей жизнью. Люди отвыкли отвечать за свои слова, трусы, прячущиеся за закрытыми аккаунтами и левыми страницами, а иногда и совсем отшибленные со своих, но таких ужасных… Очень часто пишут «отцы» ужасные пошлости и «счастливые мамочки» омерзительные оскорбления, заходишь к ним, а папочка на руках детишек нянькает, или мамочка с цветочком в руках и лялькой под боком… спрашивается, что ж вы такие счастливые к нам «ущербным» по вашим словам, лезете…», — объяснила Наталья свою точку зрения.
Но этом Рудова не остановилась.
«Я решаю, что мне делать и как мне жить. Смотрите в свои трусы и следите за своими жизнями», — посоветовала актриса напоследок.
Также она подчеркнула, что в мире исчезли понятия чести и достоинства. А ее критики вряд ли позволили бы себе оскорбления в реальной жизни, если бы знали, что могут поплатиться за это.
Поклонники поддержали актрису:

«Наташа…живи так как ты хочешь…жизнь одна…ты классная!» «Красотка! Не слушайте никого! Вы крутышка» «Наталья, подписываюсь под каждым вашим словом, даже добавить нечего»

И порекомендовали не принимать близко к сердцу замечания завистников.
Ранее «Рамблер» писал, что Мартиросян прокомментировал скандал с Волей.
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