Поклонники актрисы Натальи Рудовой («Татьянин день», «Любовь в городе ангелов») знают о ее любви к соблазнительным снимкам. Наталья любит подчеркивать свою фигуру купальниками и облегающими платьями. Однако далеко не всем ее подписчикам нравится такая демонстрация себя. В результате некоторые из них вовсю обвиняют актрису в нескромности. Наталья устала от едких комментариев и жестко ответила недовольным.

«Сижу и думаю, как же деградирует общество, с появлением соц сетей, любой несчастный может написать кучу говна успешному человеку дабы хоть как-то оправдать неудовлетворенность своей жизнью. Люди отвыкли отвечать за свои слова, трусы, прячущиеся за закрытыми аккаунтами и левыми страницами, а иногда и совсем отшибленные со своих, но таких ужасных… Очень часто пишут «отцы» ужасные пошлости и «счастливые мамочки» омерзительные оскорбления, заходишь к ним, а папочка на руках детишек нянькает, или мамочка с цветочком в руках и лялькой под боком… спрашивается, что ж вы такие счастливые к нам «ущербным» по вашим словам, лезете…», — объяснила Наталья свою точку зрения.

Но этом Рудова не остановилась.

«Я решаю, что мне делать и как мне жить. Смотрите в свои трусы и следите за своими жизнями», — посоветовала актриса напоследок.

Также она подчеркнула, что в мире исчезли понятия чести и достоинства. А ее критики вряд ли позволили бы себе оскорбления в реальной жизни, если бы знали, что могут поплатиться за это.

Поклонники поддержали актрису:

«Наташа…живи так как ты хочешь…жизнь одна…ты классная!» «Красотка! Не слушайте никого! Вы крутышка» «Наталья, подписываюсь под каждым вашим словом, даже добавить нечего»

И порекомендовали не принимать близко к сердцу замечания завистников.