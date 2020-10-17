«Там любовь была страшная»: Солнцев о романе Собчак

Шоумен и бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыл подробности романа светской львицы Ксении Собчак и бывшего генерального продюсера телестройки Алексея Михайловского.

«Собчак была в тот момент адептом йоги, худая, задницы нет, сисек нет. Ничего нет, но прикольная. Они были заняты сами собой. Михайловский, уткнувшийся в вареник Собчак. Там любовь была страшная. Она вела себя как свинья по отношению к ребятам. Гопница — Собчак. Рот откроет, мама моя. Мимо камер, когда все это. Там такая жесть, невоспитанность. Мы ждали ее по 6-7 часов для записи программы. Аппаратная забита людьми, все перерабатывают, а ее все нет. Она приезжает, мяукнет два слова и все. Зачем мы тебе ждали? А все потому, что она имела над собой Алексея Николаевича».

Рустам Солнцев

Как отметил Солнцев, Собчак не пошла замуж за Михайловского, потому что он был для нее беден. «Михайловский не был достаточно богат для Собчак», — сказал шоумен.

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