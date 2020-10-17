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«Там любовь была страшная»: Солнцев рассказал о романе Собчак с бывшим продюсером «Дома-2» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 13 часов назад
«Там любовь была страшная»: Солнцев о романе Собчак
Фото: globallookpress.com
Шоумен и бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыл подробности романа светской львицы Ксении Собчак и бывшего генерального продюсера телестройки Алексея Михайловского.
Алексей Михайловский. Фото: кадр из программы "Ты не поверишь!"
«Собчак была в тот момент адептом йоги, худая, задницы нет, сисек нет. Ничего нет, но прикольная. Они были заняты сами собой. Михайловский, уткнувшийся в вареник Собчак. Там любовь была страшная. Она вела себя как свинья по отношению к ребятам. Гопница — Собчак. Рот откроет, мама моя. Мимо камер, когда все это. Там такая жесть, невоспитанность. Мы ждали ее по 6-7 часов для записи программы. Аппаратная забита людьми, все перерабатывают, а ее все нет. Она приезжает, мяукнет два слова и все. Зачем мы тебе ждали? А все потому, что она имела над собой Алексея Николаевича».
Рустам Солнцев
Как отметил Солнцев, Собчак не пошла замуж за Михайловского, потому что он был для нее беден. «Михайловский не был достаточно богат для Собчак», — сказал шоумен.
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Собчак в асимметричном платье с V-образным вырезом устроила танцы на вечеринке в стиле red partyЗвезда при этом предпочла удобную обувь на низком каблуке.
Напомним, что сейчас Собчак состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым. Общих детей у них пока нет.
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Звёзды , Рустам Солнцев , Алексей Михайловский , Константин Богомолов , Ксения Собчак , НТВ
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