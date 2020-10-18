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Заворотнюк впервые вышла на связь с Малаховым 

Диана Товсепова 2 часа назад
Заворотнюк впервые вышла на связь с Малаховым
Фото: @a_zavorotnyuk
Телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, что Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь.
В ходе передачи, посвященной дню рождения певца Николая Баскова, Малахов рассказал, что Заворотнюк хотела позвонить в студию и поздравить артиста. Басков же выразил ей свою поддержку и заявил, что тяжелая болезнь Анастасии стала для него большим ударом, и он понимает это, потому так переживал такое с близким человеком.

«Я хочу Насте сказать, что она нам нужна», — заявил Басков.

У 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. В СМИ сообщали о тяжелой борьбе актрисы с болезнью., однако близкие звезды обычно ситуацию не комментировали. В апреле Заворотнюк впервые за время лечения ответила поклонникам в Instagram, а в сентябре впервые за пять месяцев было опубликовано сообщение в сторис Instagram актрисы.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как Заворотнюк прервала затяжное молчание.
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Звёзды , Николай Басков , Анастасия Заворотнюк , Андрей Малахов
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