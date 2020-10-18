Киркоров купил сыну «Роллс-Ройс» за 30 миллионов

«Я уже готов к женихам и к невестам для своих детей. У нас уже большой спрос на это. Особенно у Мартина. Сын с двух лет разбирался во всех марках. Он знает, что у него есть «Роллс-Ройс». Он ждет, когда ему можно будет сесть за руль. Хотя он не понимает пока, что на «Роллс-Ройсе» надо ехать сзади лучше. А вот Алла-Виктория у нас принцесса. Ей больше по душе кареты».