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«Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной»: Киркоров рассорился с Пугачевой

Teleprogramma.proиещё 1
1 час назад
Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что не общается с Примадонной Аллой Пугачевой. Она, напомним, была его четвертой женой. В браке они были с 1994 по 2005 год.
«Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной»
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной».
Журналисты пытались узнать у музыканта, помогает ли Пугачева своему давнему другу разбитому инсультом певцу Борису Моисееву, новости о здоровье которого в последнее время одна страшнее другой.
«Да и даже если общался с ней, то это нетактично и неправильно лезть в личные отношения Аллы Борисовны с Борисом Моисеевым. И вообще с кем-либо», - ска
Ранее прошла информация, что Пугачева предлагала финансовую помощь Моисееву, но тот отказался. Его концертный директор Сергей Горох отмечал, что музыканту хватает накопленных во время бурной концертной деятельности денег для безбедной жизни.
Звёзды,Борис Моисеев,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,НТВ,
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