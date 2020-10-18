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Фразы звезд, которые почти что стоили им карьеры 

Стелла Шмель 1 час назад
Фразы звезд, которые почти что стоили им карьеры
Фото: Кадр из программы "Минута славы"
Звезды — тоже люди, и иногда совершают недальновидные поступки. Например, говорят очень сомнительные вещи. За это им приходится нести наказание собственной репутацией. Кто из звезд поплатился за сказанное — в материале "Рамблера".

Иван Ургант

Однажды телеведущий совсем не подумал перед тем, как в очередной раз пошутить. В эфире передачи "Смак" Ургант решил повеселить окружающих и сказал:

"Я порезал укроп, как красный командир украинскую деревню".

Шутку Ивана не оценили, но и сам он быстро попытался реабилитироваться:

"В качестве самонаказания обязуюсь готовить в этой передаче только борщ, вареники, галушки по 2018 год включительно. А всех родившихся у меня с этого момента детей, вне зависимости от пола, называть Богдан".

Регина Тодоренко

"Нужно быть психологически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет». Ты чо? у тебя есть мозги вообще?.. Что с мозгами в данный момент происходит? Наверное, какой-то критический момент наступает, чтобы такое сказать. Мой муж меня бьет… А почему, ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?",

— именно так заявила Тодоренко в одном из своих интервью, за что жестоко поплатилась. Девушка пыталась объясниться, но получилось только хуже. В итоге журнал Glamour лишил Регину звания "Женщина года", а общественность ополчилась против телеведущей, считая, что та поторопилась высказаться на тему, в которой она ровным счетом ничего не понимает. Свою репутацию Тодоренко восстанавливает до сих пор.

Рената Литвинова

В шоу "Минута славы" Литвинова высказалась о выступающем танцоре, который после пережитого ДТП перенес операцию по ампутации ноги.

"В нашей стране трудно жить человеку-ампутанту. Наверное, это главная причина, по которой вы должны быть в проекте. Может, вам пристегнуть вторую? Она же может не так очевидно отсутствовать? Чтобы не эксплуатировать эту тему",

— заявила тогда Литвинова.
На что танцор ответил, что не занимается эксплуатацией чего бы то ни было. Высказывание Литвиновой повлекло за собой цепь разбирательств: звезды гневно реагировали на резкие слова актрисы, а сотрудник дирекции музыкальных и развлекательных программ, который занимался подготовкой к данному эфиру, и вовсе был уволен. В итоге Литвинова принесла публичные извинения перед танцором. Тот извинения принял, но от дальнейшего участия в проекта все же отказался.
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Женский форум 1
Звёзды , Иван Ургант , Рената Литвинова , Регина Тодоренко
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