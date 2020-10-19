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«Уберите грязные лапы»: Королева сделала заявление 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Скандальная ситуация вокруг семьи Наташи Королевой и Тарзана произошла еще в конце лета. Сначала певица написала заявление в полицию, в котором заявила, что из ее дома пропала крупная сумма денег и бриллианты. Затем выяснилось, что у Сергея Глушко была связь с начинающей актрисой Анастасией Шульженко. В какой-то момент та даже заявила о беременности, но она не подтвердилась. На одном из шоу-программ Королева сказала, что простила измену мужа. Теперь же в своем Instagram звезда опубликовала видеоролик, смонтированный из фото публичных семейств и спросила, чья семья станет следующей.

«Чья семья будет унижена и растоптана организаторами теле-шоу, которым хочется думать, что грубейшие вмешательства в частную жизнь с позиции «третейского суда» останутся для них безнаказанными? Одумайтесь! А если и к Вам в дом залезут эти злобные клоуны? Уберите грязные лапы от наших семей!», — написала Королева.

«Такое ощущение, что вы сами постоянно на костер дуете», «Почему-то о семье Николаева такого не говорят, знаете почему? Потому-то не выставляет свою личную жизнь всем на показ как вы, любите себя, уважайте, цените и зарабатывайте деньги талантом, а не порнухой тогда и люди начнут вас уважать», — писали фанаты певицы.
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Звёзды , Видео , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко
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