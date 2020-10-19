Светлана Лобода в своем Instagram похвасталась дорогим кольцом от возлюбленного.

В день своего 38-летия певица опубликовала серию пикантных фотографий. На кадрах звезда в прозрачной сорочке и с бокалом шампанского в руках лежит в пенной ванне с букетом цветов. На безымянном пальце правой руки певицы красуется кольцо с внушительным бриллиантом.

"У меня есть ты...",

- загадочно подписала кадр певица.

@lobodaofficial

Эти снимки Лободы многие поклонники восприняли однозначно, решив, что Светлана намеренно хвастается кольцом и тем самым намекает на предстоящую свадьбу:

"Кольцо, я так понимаю, помолвочное", "А у кого-то свадьба скоро!", "Скоро свадьба?", "Ага, предложение Свете Тилль сделал".

Артистка проигнорировала предположения фанатов. Долгое время ходят слухи о том, что отцом младшей дочери Лободы Тильды является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.