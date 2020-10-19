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"У меня есть ты": Лобода похвасталась дорогим кольцом от тайного поклонника

Мира Маркина
54 минуты назад
Светлана Лобода в своем Instagram похвасталась дорогим кольцом от возлюбленного.
В день своего 38-летия певица опубликовала серию пикантных фотографий. На кадрах звезда в прозрачной сорочке и с бокалом шампанского в руках лежит в пенной ванне с букетом цветов. На безымянном пальце правой руки певицы красуется кольцо с внушительным бриллиантом.
"У меня есть ты...",
- загадочно подписала кадр певица.
 @lobodaofficial
Эти снимки Лободы многие поклонники восприняли однозначно, решив, что Светлана намеренно хвастается кольцом и тем самым намекает на предстоящую свадьбу:
"Кольцо, я так понимаю, помолвочное", "А у кого-то свадьба скоро!", "Скоро свадьба?", "Ага, предложение Свете Тилль сделал".
Артистка проигнорировала предположения фанатов. Долгое время ходят слухи о том, что отцом младшей дочери Лободы Тильды является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
По оценке эксперта "КП", дизайнера ювелирных украшений Дины Джафаровой, на руке Лободы бриллиант в 10 карат, имеющий дорогую огранку Emerald. Он относится к категории коллекционных камней. Стоить такое кольцо может около 1,5 миллиона долларов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лобода попала в больницу.
Звёзды,Светлана Лобода,
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