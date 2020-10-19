Старшенбаум избавилась от большой груди 

Российская актриса Анна Старшенбаум рассказала поклонникам о том, что месяц назад она перенесла пластическую операцию и удалила импланты из груди.

Анна всегда могла похвастаться большой грудью, но после рождения единственного сына е фигура изменилась, в особенности грудь. Долгое время Старшенбаум была недовольна тем, как выглядит ее бюст после родов, так что она больше года назад решилась на подтяжку груди. Однако хирург, который проводил операцию, не только убедил Анну воспользоваться имплантами, так еще и во время операции заменил их на большие. Старшенбаум так и не смогла привыкнуть к новой груди.

«В прошлом году я решилась на кардинальный шаг — подтяжку. Но, к великому сожалению, попала в руки к «не тому врачу» и под лозунгом «ну без имплантатов тут никак» было принято решение сделать подтяжку с «небольшими» имплантатами, которые в процессе операции решили заменить на достаточно увесистые, не посоветовавшись со мной», — поделилась Анна.

Весь год она чувствовала себя плохо и решилась на повторную операцию, так что теперь Анна избавилась от имплантов и вернула прежнюю грудь, которая ее полностью устраивает.