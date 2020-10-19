Фадеев объяснил конфликт с Крутым

«Все началось с того, что несколько крупных игроков в шоу-бизнесе — продюсерские центры Матвиенко, Дробыш, Меладзе и я — договорились объединить свои силы…» — сказал Фадеев.

«Из компании, которую мы задумывали, мы начинали превращаться в глобального монстра, который будет владеть и телевидением, и радио. Изначально мы договорились, что все решения будут приниматься паритетно. А точнее — без одного голоса не может быть принято решение, и мы зафиксировали наши договоренности».

Игорь Крутой взял на себя задачу договориться с медимагнатом Михаилом Гуцериевым о выделении под этот проект целой радиостанции.

«Мы построим свою станцию, на которой объективно будет раскручиваться, и никакой боязни и страха не будет», — рассказал Игорь Крутой.

Михаил Гуцериев эту идею поддержал, а дополнительно решили еще и организовать масштабную всероссийскую премию для поддержки отечественных талантов с эфиром на телеканале «Россия». Далее, как рассказал Крутой, он уехал в Америку, где рожала его дочь. А тем временем все продюсеры собрались, и Фадеев выступил против Крутого:

«А почему он решает, на каком канале будет премия?!».

По словам Фадеева, дело было так:

«Как говорит Игорь Яковлевич, он договорился, что через месяц у нас будет премия, а через неделю мы ее покажем. И я задал вопрос: а каким образом мы сможем через месяц сделать премию, если мы в течение года должны были наблюдать за теми, кто должен в ней победить?!».

Комментаторы активно вступили в обсуждение конфликта, поддерживая то одну, то другую позицию.

«Индустрия наша — серпентарий», — заметил продюсер Табриз Шахиди.

Также возникло мнение, что торопливость Игоря Крутого продиктована состоянием здоровья — зрители заметили, что продюсер за последнее время очень изменился, исхудал и выглядит больным.