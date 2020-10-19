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Анна Старшенбаум рассказала о неудачной пластике груди

Клео.Ру
43 минуты назад
Ошибка врача принесла актрисе массу проблем, и ей пришлось избавляться от имплантов. Анна призналась: она корректировала форму груди с помощью пластики.
Она решилась на этот шаг спустя девять лет после рождения ребенка. Первоначально целью звезды было сделать подтяжку груди. Однако хирург имел свое мнение на этот счет: он считал, что необходимо вставить импланты. При этом мнением знаменитости на этот счет он не поинтересовался и сделал данную часть операции без ее разрешения.
В итоге актрисе пришлось страдать целый год от непереносимости имплантов. По ее словам, она испытывала настолько сильный дискомфорт и упадок сил, что даже не могла все это время посещать спортзал. После перенесенных мучений звезда решилась на удаление имплантов. В этот раз она подбирала специалиста с особой тщательностью, поскольку исправить проблему оказалось гораздо сложнее, чем ее создать. Актриса резюмировала: она счастлива была обрести свои прежние аккуратные формы. Подписчики знаменитости высказали ей слова поддержки и заверили Анну, что она выглядит превосходно с любыми формами.
Звёзды,Анна Старшенбаум,
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