Она решилась на этот шаг спустя девять лет после рождения ребенка. Первоначально целью звезды было сделать подтяжку груди. Однако хирург имел свое мнение на этот счет: он считал, что необходимо вставить импланты. При этом мнением знаменитости на этот счет он не поинтересовался и сделал данную часть операции без ее разрешения.

В итоге актрисе пришлось страдать целый год от непереносимости имплантов. По ее словам, она испытывала настолько сильный дискомфорт и упадок сил, что даже не могла все это время посещать спортзал. После перенесенных мучений звезда решилась на удаление имплантов. В этот раз она подбирала специалиста с особой тщательностью, поскольку исправить проблему оказалось гораздо сложнее, чем ее создать. Актриса резюмировала: она счастлива была обрести свои прежние аккуратные формы. Подписчики знаменитости высказали ей слова поддержки и заверили Анну, что она выглядит превосходно с любыми формами.