Месяц назад Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за образовавшейся опухоли. Новообразование, к счастью, оказалось доброкачественным и жизни телесвахи из «Давай поженимся!» ничего не угрожает. Как сейчас себя чувствует мама, рассказала ее дочь Ксения, которая работает у нее директором.

— Мама отлично выглядит, но мужчину больше не хочет. Ей уже и физически мужчина не нужен. Сейчас здоровье — главное, операция сложная была. Ей 58. Климакс, пенсия скоро, старость, — говорит Ксения Шевченко-Сябитова. — Ее уборщица напрягает в доме, что тут говорить о постороннем мужчине? Маме хорошо с самой собой. Она привыкла так. Ей хорошо быть одной с животными, много времени отнимает работа, которую она любит. Раньше мама искала себе спутника жизни, а сейчас остановилась — поняла, что бесполезное занятие.

— Зато вы вон какая любвеобильная — уже второй раз замуж вышли!

— Так вышло. Все ошибаются. Не всем удается с первой попытки найти своего человека. После развода у меня все из рук валилось. На какое-то время перестала контролировать свою жизнь — отсюда и все гадости. Пошла к психологу — и мне помогло. Выводы сделала. Не знаю, сделал ли какие-то выводы мой первый муж Андрей. Может, и нет. Он не альфонс — просто дурак. Ничего не получил после развода, не заработал ничего за счет меня. Зачем женился — для меня вопрос. Родные лишили его наследства из-за того, что он со мной развелся.

До брака мы жили по правилам — раздельно, а после Андрей так и не стал со мной жить. Заявил, что в нашей квартире плохая энергетика.

Мула осветил мне квартиру, читал намаз. Но Андрею все равно что-то не нравилось. Год я мучилась, а потом развелись.

— Новый муж, надеюсь, не такой странный?

— С Максимом мы знакомы несколько лет. Для него было важно, чтобы мы с ним расписались, чтобы я носила его фамилию. Зарабатываем примерно одинаково, живем в квартире моей бабушки и дедушки — в моей трешке много уборки для меня.

— Говорят, вы ребенка ждете…

— И вы туда же! Да не беременна я! За время карантина сильно поправилась и стала жирной. Конечно, я хочу стать мамой, но не в ближайший год это будет. Сейчас усиленно спортом занимаюсь, чтобы согнать вес и выглядеть нормально.

— О липосакции не задумывались?

— Мне еще 28 — это не так много, чтобы прибегать к хирургическому вмешательству. Кто-то из друзей однажды то ли в шутку, то ли всерьез посоветовал ноги удлинить. Мол, маленькая я слишком — 140 см. Но это же тупость! Такое точно делать не буду. С годами от такой операции ноги просто треснут, после 50 вообще без ног останешься. Сейчас хоть какие-то есть!

— Кстати, про рост. Никогда его не стеснялись?

— Нет. Но из-за такого роста из спорта пришлось уйти. Я занималась прыжками в воду и однажды сильно ударилась о бортик головой. Зато с моим ростом мне любой мужчина подойдет и будет казаться высоким.

— Для вас внешность мужчины важна?

— Абсолютно нет. Мужчина должен вас понимать, ценить, уважать, любить — вот что важно. У мамы в брачном агентстве бывают такие запросы: высокий рост, ровные зубы, такой-то вес, национальность — многие женщины мужчин как животное в дом выбирают. Характер, увлечения — мало кого интересует. У ряда клиентов завышенные требования. Ей за сорок, она хочет быть счастливой и для этого ей нужен парень лет на десять моложе. И она не задается вопросом: ему-то зачем такая тетка? Ему нужна молодая девушка лет 20.

А сколько фантазеров приходит на программу «Давай поженимся!» Мол, у меня несколько квартир, машин, а на самом деле одни кредиты.

— 14 лет идет программа «Давай поженимся!» и рейтинги до сих пор отличные. Думаете, в чем секрет?

Лариса Гузеева многое привнесла, чтобы шоу состоялось. Ведь изначально ведущей сидела актриса Дарья Волга — такого успеха не было. Да, нас ругают, но часто от зависти. Мы же не «Дом-2», где сидят тупорылые люди, которые ничего не добились в жизни.

Все хотят быть счастливыми. В любом возрасте. Идут к нам на программу. А вдруг вас увидит по ТВ будущий избранник и напишет! В жизни же чего только не бывает!