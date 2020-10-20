Куценко рассказал, почему не женился на Порошиной 

Ролик рассказывает о недавнем откровенном заявлении актёра Гоши Куценко. Когда-то он состоял в отношениях с коллегой Марией Порошиной. Отношения у молодых людей завязались ещё в студенчестве, а в 1996 году у пары появилась дочь. Однако даже после этого они не отправились в ЗАГС, а потом и вовсе разошлись. Сейчас Куценко пояснил, что в те времена был просто не готов к семейной жизни, а появление дочери лишь усугубило его нежелание заводить семью.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Гурцкая сообщила скорбную новость.