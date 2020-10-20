Светлана Бондарчук почтила память Ирины Скобцевой 

Федор Бондарчук не афиширует подробности своей личной жизни, но совсем недавно в его семье произошло большое горе. В возрасте 93-х лет умерла его мама, народная аристка РСФСР Ирина Скобцева . Актриса известна зрителю, благодаря своему участию в фильмах "Война и мир", "Я шагаю по Москве", "Любовь земная" и других картинах.

Печальные новости СМИ сообщила PR-директор компании Art Pictures Studio — Мария Далакян. Причина смерти, а также дата и место похорон не разглашаются.

Бывшая жена режиссера Светлана Бондарчук была очень близка со своей экс-свекровью, поэтому выложила в своем Инстаграме пост из своей прошлой жизни. На фото она позирует вместе со свекровью и маленьким сыном.