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Светлана Бондарчук почтила память Ирины Скобцевой 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Федор Бондарчук не афиширует подробности своей личной жизни, но совсем недавно в его семье произошло большое горе. В возрасте 93-х лет умерла его мама, народная аристка РСФСР Ирина Скобцева. Актриса известна зрителю, благодаря своему участию в фильмах "Война и мир", "Я шагаю по Москве", "Любовь земная" и других картинах.
Печальные новости СМИ сообщила PR-директор компании Art Pictures Studio — Мария Далакян. Причина смерти, а также дата и место похорон не разглашаются.
И Паулина Андреева, и Светлана Бондарчук почтили память артистки. Кстати, Паулине Андреевой, которая стала женщине невесткой сравнительно недавно, удалось даже поработать совместно.
Бывшая жена режиссера Светлана Бондарчук была очень близка со своей экс-свекровью, поэтому выложила в своем Инстаграме пост из своей прошлой жизни. На фото она позирует вместе со свекровью и маленьким сыном.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как сложились судьбы актрис из фильма "Девчата".
Женский форум
Звёзды , Видео , Паулина Андреева , Светлана Бондарчук , Ирина Скобцева , Федор Бондарчук
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