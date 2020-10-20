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Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение жене 

Lenta.ru и ещё 8 20 октября 2020
Шнуров посвятил новое стихотворение жене
Фото: Lenta.ru
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение своей жене Ольгой Абрамовой. Он опубликовал его в своем Instagram-аккаунте, сопроводив совместной фотографией.
Музыкант рассказал, что они с Абрамовой уже два года вместе. По его словам, в день годовщины, которую называют бумажной свадьбой, он проснулся дома и начал утро с флирта с супругой.

Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу. Пусть свадьбу назовут бумажной, Я на бумаге напишу: Люблю! Фломастером со спиртом. Тебя своею я нарек. Всем правилам на… поперек. Я утро начинаю флиртом, С тобой, моя Любимая.

В мае 2018 года стало известно о разрыве Сергея Шнурова с бывшей супругой Матильдой. Певец опубликовал несколько стихотворных постов, в которых заявил, что «любил на всю катушку». В октябре того же года музыкант поделился в соцсетях фотографией с новой женой Ольгой Абрамовой.
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Звёзды , Ольга Абрамова , Сергей Шнуров
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