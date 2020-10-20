Шнуров посвятил новое стихотворение жене

Музыкант рассказал, что они с Абрамовой уже два года вместе. По его словам, в день годовщины, которую называют бумажной свадьбой, он проснулся дома и начал утро с флирта с супругой.

Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу. Пусть свадьбу назовут бумажной, Я на бумаге напишу: Люблю! Фломастером со спиртом. Тебя своею я нарек. Всем правилам на… поперек. Я утро начинаю флиртом, С тобой, моя Любимая.