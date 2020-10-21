Что сделала с лицом звезда сериала «Восьмидесятые» 

У актрисы часто спрашивают, какие изменения в своей внешности она сделала у косметолога. Многие предполагали, что Анна сделала себе нос, губы, грудь. Но в этот раз актриса решила рассказать, что же именно она сделала, чтобы выглядеть так, как выглядит сейчас.

“Начнём с того, что я очень долго боролась с акне и только пару лет назад победила эту войну! За что спасибо моему косметологу!” — начала Цуканова-Котт.

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“Хочу признаться — да! Я периодически делаю разнообразные инъекции такие как: биоревитализация, пилинги, мезороллер и массаж лица!”— призналась Анна.

А вот губы у актрисы свои. Единственное, иногда она исправляет асимметрию контура, подкачивая губу с правой стороны. Грудь, также как и губы своя. А после рождения второго ребенка стала больше. К носу также не прикасались пластические хирурги.