Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность

Что сделала с лицом звезда сериала «Восьмидесятые» 

New Magazine и ещё 1 18 часов назад
Что сделала с лицом звезда сериала «Восьмидесятые»
Фото: Instagram
У актрисы часто спрашивают, какие изменения в своей внешности она сделала у косметолога. Многие предполагали, что Анна сделала себе нос, губы, грудь. Но в этот раз актриса решила рассказать, что же именно она сделала, чтобы выглядеть так, как выглядит сейчас.
“Начнём с того, что я очень долго боролась с акне и только пару лет назад победила эту войну! За что спасибо моему косметологу!” — начала Цуканова-Котт.
Instagram
“Хочу признаться — да! Я периодически делаю разнообразные инъекции такие как: биоревитализация, пилинги, мезороллер и массаж лица!”— призналась Анна.
А вот губы у актрисы свои. Единственное, иногда она исправляет асимметрию контура, подкачивая губу с правой стороны. Грудь, также как и губы своя. А после рождения второго ребенка стала больше. К носу также не прикасались пластические хирурги.
Видео дня. Брухунова показала маленького Петросяна
New Magazine: последние новости
Завидные невесты светской Москвы Завидные невесты светской Москвы Вечно молодые: звезды, которые не изменились за 10 лет Вечно молодые: звезды, которые не изменились за 10 лет Андрей Малахов рассказал о разговоре с Анастасией Заворотнюк Андрей Малахов рассказал о разговоре с Анастасией Заворотнюк
Звёзды , Секрет молодости , Секреты красоты , Пластические операции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Павла Волю назвали «каблуком» после фото с Утяшевой
Павла Волю назвали «каблуком» после фото с Утяшевой
Признаки того, что у вас будут осложнения при COVID
Признаки того, что у вас будут осложнения при COVID
Найдена суррогатная мать детей Пугачевой и Галкина
Найдена суррогатная мать детей Пугачевой и Галкина
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
5 простых упражнений, которые прокачают все тело
09:14
5 простых упражнений, которые прокачают все тело
Здоровье
Что стало с поп-идолом 90-х Андреем Губиным
03:25
Что стало с поп-идолом 90-х Андреем Губиным
Звёзды
Как приучить себя просыпаться раньше
05:52
Как приучить себя просыпаться раньше
Здоровье
Что такое сонный паралич
06:39
Что такое сонный паралич
Здоровье
Зачем нужен ящик под духовкой на самом деле
01:55
Зачем нужен ящик под духовкой на самом деле
Дом и сад
Как выглядят жены главных богачей мира
08:22
Как выглядят жены главных богачей мира
Любовь
Как нормализовать гормональный фон с помощью еды
06:12
Как нормализовать гормональный фон с помощью еды
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение